انت الان تتابع خبر ظريف يكشف تاريخ علاقته مع بايدن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، تاريخ علاقته مع الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن.
وأضاف ظريف أن "تاريخه مع بايدن يمكن إرجاعه إلى ما يقرب من 20 عاما، عندما كان مبعوثا لإيران لدى الأمم المتحدة"، مصرا على أن "تعامله مع الرئيس الأمريكي الجديد كان احترافيا تماما".
وحول تعهد بايدن بإعادة تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة لجعلها تعكس رغبات الأمريكيين العاديين، قال ظريف إن "هذا التعهد يعد "مهمة صعبة"، مشيرا إلى أن "سياسة واشنطن الحالية المتمثلة في فرض عقوبات أحادية الجانب هي "حرب اقتصادية في الأساس" و"إرهاب اقتصادي".
ومع ذلك، قال إنه "يأمل أن تبدأ الإدارة الجديدة في تحريك العلاقات الثنائية مع طهران في "الاتجاه الصحيح"، مؤكدا ان "إيران ليست مهتمة بشكل خاص بمن يجلس في البيت الأبيض، طالما تحترم الولايات المتحدة اتفاقياتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".
وتابع ظريف إن "قرار الانسحاب من الاتفاق أدى بالفعل إلى نتائج عكسية بالنسبة لواشنطن"، لافتا إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد تضخم من 300 كيلوغرام فقط إلى 4000 كيلوغرام، بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الصفقة".
وصرح ظريف: "لسنا متفائلين لكننا لا نغلق الباب، والحديث لا يدور عن صفقة أكثر شمولية فلو كان هذا ممكنا لكنا عقدناها منذ 5 سنوات"، مردفا ان "إيران كانت ولا تزال في الاتفاق النووي، أما الولايات المتحدة فهي من خرجت منه، وإذا عادت إلى الاتفاق لا شيء يمنعنا من تنفيذ التزاماتنا بالكامل بموجب الاتفاق".