ظريف يكشف تاريخ علاقته مع بايدن

وقال ظريف في مقابلة مع وكالة روسيا اليوم تابعتها الخليج 365، إنه "من المحتمل أن تبدأ إدارة جو بايدن في إذابة الجليد بالعلاقات بين طهران وواشنطن"، مشددا على أنه "لم يكن مقربا من بايدن، وأنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن علاقته الشخصية مع بايدن يمكن أن تساعد في إحداث انفراج دبلوماسي كبير بين الخصمين القدامى".وأضاف ظريف أن "تاريخه مع بايدن يمكن إرجاعه إلى ما يقرب من 20 عاما، عندما كان مبعوثا لإيران لدى الأمم المتحدة"، مصرا على أن "تعامله مع الرئيس الأمريكي الجديد كان احترافيا تماما".

وحول تعهد بايدن بإعادة تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة لجعلها تعكس رغبات الأمريكيين العاديين، قال ظريف إن "هذا التعهد يعد "مهمة صعبة"، مشيرا إلى أن "سياسة واشنطن الحالية المتمثلة في فرض عقوبات أحادية الجانب هي "حرب اقتصادية في الأساس" و"إرهاب اقتصادي".



ومع ذلك، قال إنه "يأمل أن تبدأ الإدارة الجديدة في تحريك العلاقات الثنائية مع طهران في "الاتجاه الصحيح"، مؤكدا ان "إيران ليست مهتمة بشكل خاص بمن يجلس في البيت الأبيض، طالما تحترم الولايات المتحدة اتفاقياتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

وتابع ظريف إن "قرار الانسحاب من الاتفاق أدى بالفعل إلى نتائج عكسية بالنسبة لواشنطن"، لافتا إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد تضخم من 300 كيلوغرام فقط إلى 4000 كيلوغرام، بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الصفقة".