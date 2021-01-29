انت الان تتابع خبر الاستخبارات تلقي القبض على ارهابيين اثنين في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على اثنين من الارهابيين من الذين شاركوا بالهجوم على منشأة المثنى في الكرمة بمحافظة الانبار.

