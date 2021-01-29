في دولة عربية... مطاعم تقدم حسومات للذين تلقوا لقاح كورونا!

ونجحت الإمارات بإعطاء اللقاح لـ 2.5 مليون من سكانها البالغ عددهم المجمل 10 ملايين نسمة. وقد وافقت على التعامل مع شركة اللقاح الصيني Sinopharm ولقاح Pfizer BioNTech.

وتعتبر السياحة جزءًا أساسيًا من اقتصاد دبي ويجب على السائحين تقديم اختبار PCR سلبي لدخول دبي، ويتم إجراؤه في غضون 96 ساعة من المغادرة، أو إجراء اختبار عند الوصول إلى المطار.