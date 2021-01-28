خلال 24 ساعة.. نحو 5 آلاف إصابة بكورونا في دولة أوروبية

ووفقا لمركز التنسيق الوطني لتوزيع المرضى في هولندا، يوجد الآن 2240 حالة نشطة مصابة بكورونا في المستشفيات الحكومية، منها 645 في بالعناية المركزة.

وقالت الحكومة الهولندية إنها لن ترفع حظر التجوال بعد ليلة رابعة من الاحتجاجات العنيفة ضد القيود المتزايدة في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي وباء كورونا.



وتخضع البلاد لإغلاق صارم منذ منتصف ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى 9 فبراير على الأقل.