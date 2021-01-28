انت الان تتابع خبر المنافذ الحدودية تعلن إخلاء حاويات 'سريعة الانفجار' متروكة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الخميس، عن إخلاء حاويات "سريعة الانفجار" متروكة في المنافذ البحرية، مؤكداً أن الهيئة تنتظر إجابة كردستان بشأن مكتب التنسيق لمتابعة منافذ الإقليم.