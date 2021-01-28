الحلبوسي والخصاونة يؤكدان أهمية تفعيل مخرجات 'القمة الثلاثية'

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الخميس، أهمية تفعيل وتنفيذ مخرجات "القمة الثلاثية" بين العراق والأردن ومصر.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهم ما توصلت إليه الاجتماعات المشتركة بين العراق والأردن، والتي تضمنت مجالات متعددة منها تجارية واقتصادية وأخرى في الطاقة والنقل والصحة والزراعة والتربية والتعليم ومجال الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والتعاون في القطاع الخاص، فضلاً عن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بين البلدين فيما يخص الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي".



وأشار البيان إلى "التطرق أيضاً إلى التعاون الثلاثي العراقي الأردني المصري"، مشددا على "ضرورة الإسراع بتنفيذ وتفعيل مخرجات القمة الثلاثية.

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، "أهميةَ مواصلة العمل والتنسيق الاستراتيجي بين العراق والأردن وفقا للمصالح المتبادلة"، مشيراً إلى "دعم مجلس النواب من خلال تعزيز التعاون بين البلدين والعمل على تذليل العقبات بإقرار التشريعات اللازمة".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني "دعمَ بلاده للعراق في المجالات كافة، والسعي إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار".