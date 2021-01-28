العراق يكشف عن أعداد وفياته بمرضي السرطان والايدز

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ايلاف من لندن: فيما اعلن العراق عن تجاوز عدد سكانه 40 مليون نسمة عام 2020 فقد كشف عن اعداد متوفيه بأمراض السرطان والايدز والقلب، مؤكدا خلوه من ألاصابات بأمراض شلل الاطفال والملاريا والبلهارزيا والخناق.

واعلن الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية اليوم في تقرير على موقعه الالكتروني تابعته "ايلاف" ان العدد الكلي لحالات الاصابة بالامراض السرطانية في العراق بلغ 31 الفا و502 حالة عام 2018 .. موضحا "عدد الذكور المصابين بلغ 13 الفا و612 حالة وبمعدل 70.67 لكل 100 الف شخص، فيما بلغ عدد الاصابات في الاناث 17 الفا و890 حالة وبمعدل اصابة بلغت 94.84 لكل 100 الف شخص".

وبين المركز ان "عدد الوفيات للاورام السرطانية للذكور والاناث بلغ 5.228 ، و5.065 حالة وفاة على التوالي وبمجموع كلي بلغ 10.293 حالة".

واشار الى انه "قدرت نسبة الوفيات للاسباب العشرة الاولى للوفيات في العراق من الوفيات الكلية لسنة 2019 بـ 64.16% سجلت امراض القلب الاقفارية ( الاسكيمية) اعلى نسبة للوفاة وبواقع 12.03% تلتها الاورام الخبيثة وبنسبة 9.33% ثم الامراض الدماغية الوعائية وبنسبة 8.4%".

ولفت الى ان "عدد الاصابات بمرض العوز المناعي " الايدز" بلغ 204 حالات لعام 2019 ظهر العدد الاكبر من الاصابات في الذكور وبواقع 172 حالة مقابل 32 حالة للاناث، اما حالات الوفاة بسبب هذا المرض فقد بلغ 9 حالات فقط منها 8 حالات للذكور وحالة واحدة للاناث".

واضاف مشيرا الى ان "عدد حالات الاصابة بالامراض الانتقالية المسجلة في العراق لعام 2019 كان لمرض الجرب وبواقع 54.583 حالة اصابة، اما اقل عدد لحالات الاصابة بالامراض الانتقالية فكان لمرض الكوليرا وبواقع حالتين فقط".

واكد الجهاز ان "العراق خالٍ من حالات الاصابة بشلل الاطفال والملاريا والبلهارزيا والخناق".

يشار الى ان عدد العراقيين الذين اصيبوا بفايروس كورونا منذ ظهوره في البلاد في 24 مارس 2020 وحتى اليوم الاربعاء قد بلغ 616 الفا و259 مصابا فيما بلغ عدد الوفيات 13 الفا و18 وفاة.

سكان العراق لعام 2020 ارتفع الى اكثر من 40 مليونا

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة التخطيط ان عدد سكان العراق لعام 2020 قد بلغ 40 مليونًا و150 الف نسمة موزعين بواقع (50،50٪؜) للرجال و(49،50٪؜) للنساء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي ان عدد تحديد عدد سكان العراق جاء بناء على التقديرات السكانية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء وفقا للمعايير الاحصائية العالمية، مضيفا ان نسبة النمو السنوية للسكان في عام 2020 قد بلغت (2،6٪؜).

وفي ما يتعلق بالفئات العمرية للسكان قال المتحدث إن فئة النشطين اقتصاديا وهم السكان في سن العمل من (15-64) سنة، كانت هي النسبة الأعلى بين الفئات العمرية، اذ بلغت (56،50٪؜) من مجموع السكان، تلتها فئة صغار السن بعمر (صفر-14سنة) التي شكلت (40،4٪؜) من مجموع سكان العراق، فيما كانت نسبة سكان كبار السن (65 سنة) فما فوق، هي الأقل بين الفئات العمرية، اذ سجلت ما نسبته (3،1٪؜) فقط