التربية تعلن عن آلية جديدة بشأن 'الدروس الإلكترونية'

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن "المديرية العامة للإشراف التربوي وضعت جملة أمور في اعداد جدول الدروس الالكترونية منها ان لا يكون هناك أكثر من إمتحان في اليوم الواحد وعدم نشر المادة الامتحانية قبل يوم الامتحان، بالاضافة الى عدم نشر الدروس في أوقات متأخرة من الليل وايام الجمعة، فضلاً عن الالتزام التام بما ورد في تكييف المناهج الدراسية".وأضاف البيان ان "توجيه الوزارة ينص أيضاً على تفعيل المنصات الالكترونية وتكليف مدرسي مادة الحاسوب بمتابعتها وأن يكون العرض بطريقة معاصرة وواضحة تُعين الطالب على فهم المادة بكل يسر وسهولة".