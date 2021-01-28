انت الان تتابع خبر الطب العدلي تدفن 50 جثة مجهولة الهوية في النجف خلال كانون الثاني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة الطب العدلي العامة، اليوم الخميس، دفن 50 جثة مجهولة الهوية في النجف خلال هذا الشهر.
وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها دفنت 50 جثة جديدة مجهولة الهوية خلال شهر كانون الثاني من هذا العام بالمقبرة النموذجية في النجف الاشرف".
واضافت أن "أغلب هذه الجثث بدأت عليها علامات التفسخ"، لافتة إلى أنها أجرت فحوصات (DNA) للجثث وتصوريها واخذ عينات لغرض المطابقة في حالة مراجعة احد ذويهم".
واضافت أن "أغلب هذه الجثث بدأت عليها علامات التفسخ"، لافتة إلى أنها أجرت فحوصات (DNA) للجثث وتصوريها واخذ عينات لغرض المطابقة في حالة مراجعة احد ذويهم".