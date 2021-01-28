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الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تنفيذ قواتها عملية استباقية جنوب الثرثار بمحافظة الانبار.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللواء السادس للحشد الشعبي والقوات الأمنية، نفذوا عملية استباقية جنوب الثرثار بمحافظة الانبار".

واضاف البيان ان "العملية انطلقت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبإسناد طيران الجيش لملاحقة فلول داعش جنوب الثرثار ما اسفرت عن العثور على مضافة لداعش ومواد لوجستية وقواعد اسلحة جنوب الثرثار".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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