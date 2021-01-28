انت الان تتابع خبر لجنة مكافحة الفساد.. مخالفات قانونية وانسانية (فيديو) والان مع التفاصيل

قامت اللجنة بلقاء الموقوفين وزيارة مقر التوقيف واجتمعت مع مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام.

١- الاعتقالات تمت بطريقة مخالفة للقانون وفي سجن خاص وذلك مخالف لأحكام المادة 19 / 12/ب م.٢- ان بعض المتهمـين لم يعرضوا على قاضي التحقيق رغم تثبيت مضي مدة بلغت أكثر من عشرين يوما وهذا يخالف أحكام المادة(19/13) من الدستور.

٣- لم يسمح للمتهمين بتوكيل محامين عنهم ابتدائيين أو انتداب الا بعد تدوين أقوالهم.

٤- تعرض المتهون للتعذيب أثناء التوقيف.