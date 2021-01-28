الجابري يطالب رئاسة البرلمان باستضافة محافظ ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، ستار جابر الجابري، رئاسة البرلمان باستضافة محافظ ذي قار ناظم الوائلي.



وبحسب الوثيقة وردت للسومرية نيوز، قال الجابري انه "لمقتضيات المصلحة العامة وللدور الرقابية الممنوح لنا، تفضلكم باستضافة السيد ناظم الوائلي محافظ ذي قار الحالي في لجنة النزاهة النيابية لغرض الاستفهام بداية عن ما دور من لسانه اثناء اللقاء المتلفز اجرته معه قناة دجلة الفضائية".