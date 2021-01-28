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اعتقال ثلاثة إرهابيين في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية العامة للاستخبارات والأمن في كركوك، اليوم الخميس، اعتقال ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، انه "بجهد استخباري دقيق وبعملية نوعية استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في منطقتي (واحد حزيران والعمل الشعبي) داخل مدينة كركوك، يعملون ضمن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية في المحافظة".

واضاف البيان ان "الاعتقال جاء بالتنسيق مع فصيل الاقتحام التابع لمديرية شرطة كركوك".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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