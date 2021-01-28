الاعلام الامني يعلن تنفيذ عملية أمنية استباقية مباغتة في كركوك

وقالت الخلية في بيان رود للسومرية نيوز، انه "من خلال الجهد الاستخباري الدقيق مازالت العمليات متواصل للقوات الأمنية ،حيث نفذت قوة مشتركة من ابطال اللواء ٤٥ بالجيش العراقي وجهاز المخابرات الوطني عملية أمنية استباقية مُباغتة ، فجر اليوم، في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك".واضاف البيان ان "هذه العملية تهدف الى حرمان عناصر داعش الإرهابية من إيجاد اي موطئ قدم في هذه المنطقة او المناطق القريبة الاخرى".

وتابع البيان: "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن هذه العملية التي حققت خلال ساعتها الأولى نتائج جيدة".