دولة عربية تغلق حدودها أمام السياح حتى منتصف الشهر المقبل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت مصادر قطرية أن الدولة ستبقى مغلقة أمام دخول السياح إليها من كل دول العالم، على الأقل حتى 15 فبراير المقبل.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر خاصة في إدارة العلاقات العامة والاتصالات في المجلس الوطني للسياحة في قطر، قولهم إن "دولة قطر في الوقت الحالي، مغلقة أمام السياح من أي دولة، بما في ذلك روسيا، على الأقل حتى 15 فبراير المقبل".



وأضاف المصدر: "يسمح الآن بالدخول إلى قطر فقط لمواطني قطر وعائلاتهم وحاملي تصريح الإقامة الدائمة وأولئك الذين يعيشون في قطر".

