الكاظمي يوجه باستكمال البنى التحتية الخاصة بسجن التاجي وتأمينه

وقال مكتب الكاظمي في بيان له، إن "اللمجلس الوزاري للأمن الوطني عقد، اليوم الأربعاء، جلسة إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الذي اطّلع على احاطة المجلس عن آخر مستجدّات العمليات العسكرية الميدانية المتعددة لقوّاتنا المسلّحة البطلة في ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية، وخلاياه النائمة، ثأرًا وكرامة لدماء شهداء الجريمة النكراء في ساحة الطيران، وشهداء الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين".



كما بحث المجلس وفقاً للبيان "عرضا مفصّلا لنتائج إجراءات تكثيف الجهد الاستخباري، في إطار توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتي ترتقي بالتنسيق بين مختلف عناصر المنظومة الأمنية العاملة، ولا سيّما التنسيق الاستخباري مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان".

وأكد الكاظمي "توجيهاته في توحيد الجهد الاستخباري ضمن متابعة العمليات الميدانية التي انطلقت لتطهير الأرض وكشف جحور الإرهاب"، مشددّا على أن "لا يبقى للإرهاب أي ملاذٍ آمن مهما صغر، وأن يستبق العمل الأمني أي تحرّك مشبوه بسحق خلايا الإرهاب وتدمير مضافاته".واستمع المجلس الوزاري بحسب البيان الى "عرضٍ من مستشار الأمن القومي بشأن استكمال إجراءات اللجنة الوطنية المسؤولة عن فتح سجن بابل المركزي، وآخر ما تم انجازه من تعزيز للبنى التحتية والأمنية فيه بما يوافق معايير حقوق الانسان".

ووجّه الكاظمي بـ"استكمال البنى التحتية الخاصة بسجن التاجي وتأمينه، بما يوفر له الحماية الكاملة ويراعي في نفس الوقت اشتراطات حقوق الانسان فيه"، ونسّب أن "تعد وزارة العدل دراسة لخطّة متكاملة لإنشاء المزيد من السجون المؤمنة التي تطابق المعايير المراعاة في هذا الجانب".