العراق يتفق مع شركات سعودية بشأن استثمار الأراضي الصحراوية

وقال الخفاجي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "مشروع استثمار الاراضي الصحراوية متعلق بوزارة الموارد المائية"، مؤكدا ان "هنالك مساحات محددة تقدر بحدود المليون دونم في المثنى وفي النجف وفي الرمادي وكربلاء، تم اعداد خطة بشأنها".

واضاف، ان "مشروع انتاج دواجن بحدود 500 مليون دولار، باشر احد المستثمرين بتنفيذه، كما استثمرت العتبة العباسية بحدود مليون دونم"، مبينا ان "المستثمرين بتنسيق مستمر مع وزارة الموارد المائية من اجل توفير الحصة المائية للمنطقة".

واعلن الخفاجي "الاتفاق مع بعض الشركات السعودية بعد تهيئة المستلزمات الضرورية في تهيئة الحصة المائية بالمنطقة المطلوب استثمارها من قبلها ضمن الرقعة المحددة للاستثمار".