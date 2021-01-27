نفط الوسط بطلاً لمسابقة 'خورفكان' الدولية

توج فريق نفط الوسط العراقي اليوم الاربعاء ببطولة "خورفكان" الدولية للصالات بعد الفوز بالمباراة النهائية على فريق البطائح الاماراتي بسبعة اهداف مقابل اربعة.



وسجل الفريق العراقي في الشوط الاول في شباك مرمى الفريق الاماراتي أربعة أهداف، تناوب على تسجيلها، محمد طاهري (هدفين)، ووليد خالد، وغيث رياض، وأضاع البطائح ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الاول الذي انتهى عراقيا باربعة اهداف من دون مقابل.

وسجل الفريق العراقي هدفا خامسا في الشوط الثاني جاء بواسطة سالم فيصل، لكن البطائح تمكن من تقليص الفارق وتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، لتصبح النتيجة 5-3، ومن ثم هدفا رابعا، لكن محمد رضا طاهري تمكن من حسم النتيجة وتسجيل هدف سادس ومن ثم سابع لينتهي اللقاء عراقي 7-4.

وكان نفط الوسط العراقي تأهل الى المباراة النهائية بعد الفوز على المنتخب الاماراتي 6-3 في الدور قبل النهائي.