بعد الاشتباك معهم.. الرد السريع تعتقل 19 متهماً بنزاع عشائري في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت فرقة الرد السريع، اليوم الأربعاء، القبض على 19 متهماً باطلاق النار أثر نزاع عشائري في محافظة البصرة.



وقالت الفرقة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الفوج الثالث في اللواء الأول فرقة الرد السريع تمكن من إلقاء القبض على 19 متهما في قرية الهدامة في قضاء القرنة بمحافظة البصرة بعد المواجهة المسلحة معهم أثر محاولة القوة إنهاء نزاع بين عشيرتين لكنها تعرضت الى إطلاق نار كثيف من الجانبين".

وأشار البيان، إلى "مصادرة القوة عددا من الأسلحة وجهاز لاسلكي موتورلا".