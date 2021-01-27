انت الان تتابع خبر صورة تحسم الجدل حول حقيقة طلاق وفاء الكيلاني من تيم حسن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، صورة لها، حسمت الجدل حول حقيقة طلاقها من زوجها الممثل السوري تيم حسن وذلك بعد تداول أخبار عن انفصالهما مؤخراً وسط صمت من الطرفين .