بالوثيقة.. مطالبة برلمانية بشأن 'المحاضرين المجانيين'

بغداد - ياسين صفوان - طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، بشمول جميع "المحاضرين المجانيين" في موازنة 2021.



ودعت اللجنة في وثيقة حصلت عليها الخليج 365، اللجنة المالية البرلمانية الى "الموافقة على تعديل المادة 12 الفقرة 3 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 على ان تشمل المحاضرين المجانيين في كافة المحافظات من عام 2020 فما فوق لقرار 315 ممن لديهم أوامر إدارية ومباشرة في محافظاتهم بصفة عقد".

وادناه نص الوثيقة: