الزراعة تعلن عن مشروع لتمليك الأراضي الصحراوية

وقال الخفاجي في حديث نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن "العراق يعدّ من الدول التي تمتلك أراضي صحراوية من الدرجة الأولى"، لافتاً إلى "وجود دراسة متكاملة لدى الوزارة بشأن الأراضي الصحراوية".

وأضاف الخفاجي، أن "لدى الوزارة مشروعاً لتمليك الأراضي الصحراوية المزروعة بالنخيل بواقع 50 شجرة في الدونم الواحد بعد خمس سنوات من زراعتها"، مبيناً أن "الوزارة باشرت بالخطة ووجهت كتباً الى جميع مديرياتها في المحافظات لتنفيذ المشروع".



وأوضح الوزير أنه "سيتم السماح بالتمليك للمتعاقد أو الفلاح الذي يريد التعاقد، كما أنه مسموح للمزارع بأن يزرع نخيلاً وأشجاراً مثمرة، بعد أن يصدر قانون في مجلس النواب".