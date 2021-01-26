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القوة الجوية يكشف حقيقة التعاقد مع عماد محسن

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-26 | 17:12

القوة الجوية يكشف حقيقة التعاقد مع عماد محسن

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نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، الثلاثاء، الاخبار المتداولة بشأن التعاقد مع المهاجم عماد محسن.

وقال المكتب الاعلامي للنادي انه "سيتم الإعلان عن اسم المهاجم الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة".

 

وكانت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، أعلنت أمس أنها ستدعم صفوف الفريق بصفقات شتوية، قبل المشاركة في مباريات الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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