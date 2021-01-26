انت الان تتابع خبر القوة الجوية يكشف حقيقة التعاقد مع عماد محسن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-26 | 17:12
306 مشاهدة
نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، الثلاثاء، الاخبار المتداولة بشأن التعاقد مع المهاجم عماد محسن.
وقال المكتب الاعلامي للنادي انه "سيتم الإعلان عن اسم المهاجم الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة".
وكانت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، أعلنت أمس أنها ستدعم صفوف الفريق بصفقات شتوية، قبل المشاركة في مباريات الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا