القوة الجوية يكشف حقيقة التعاقد مع عماد محسن

نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، الثلاثاء، الاخبار المتداولة بشأن التعاقد مع المهاجم عماد محسن.



وقال المكتب الاعلامي للنادي انه "سيتم الإعلان عن اسم المهاجم الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة".

وكانت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، أعلنت أمس أنها ستدعم صفوف الفريق بصفقات شتوية، قبل المشاركة في مباريات الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.