واشنطن تمنح بغداد 20 مليون دولار لتأمين المنطقة الدولية

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"الخليج 365" من بيروت: منحت السفارة الأميركية في بغداد الحكومة العراقية 20 مليون دولار لتأمين المنطقة الدولية، وذلك بحسب بيان أصدرته السفارة.

وقال البيان المنشور على صفحة السفارة بموقع فيسبوك: "خصصت الولايات المتحدة ما يقارب 20 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية. ويشمل هذا الدعم تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الدولية، ووضع خطط لبوابات جديدة".

أضاف البيان: "قدم العميد جون تايكرت اليوم، كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن امن المنطقة الدولية".

ختم المنشور: "يمثل هذا التسليم أنجاز مهم لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت السفارة أن الولايات المتحدة قدمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي للمساعدة في تأمين المنطقة الخضراء بالعاصمة.

وقالت السفارة إنها قدمت هذه المركبات "لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته"، وهذه المساهمة "جزء من خطةٍ أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأميركي-العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد".

وأكدت السفارة حينها مواصلة العمل "معًا لضمانِ مُستقبلٍ مُستقرٍ وآمنٍ للشعب العراقي".