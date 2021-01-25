الحلبوسي وأمير الكويت يؤكدان ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار ومخرجات مؤتمر المانحين

وقال مكتب الحلبوسي في بيان له، إن الاخير "التقى، اليوم الاثنين، والوفدُ المرافق له أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وبحث اللقاء التعاون بين البلدين الشقيقين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتفعيل اللجان الحكومية والنيابية المشتركة بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تفعيل مشاريع الإعمار ومخرجات المؤتمر الدولي للمانحين".وأكد الحلبوسي "حرصَ العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين في المجالات كافة"، مثمناً "مواقف الكويت الداعمة للعراق".

من جهته، قدَّم أمير الكويت "تعازيه بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد"، معبراً عن "استنكار دولة الكويت وإدانتها لهذين العملين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار"، مجدداً دعم بلاده ووقوفها مع العراق لـ"مواجهة التحديات التي يمرُّ بها، وتحقيق التنمية والاستقرار".