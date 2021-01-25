الكاظمي يلغي أمر اعفاء ابو علي البصري ويعيده لقيادة خلية الصقور الاستخبارية

بغداد - ياسين صفوان - اصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قرار بالغاء امر اعفاء ابو علي البصري من منصبه،

جاء هذا القرار بعد المناشدات العديدة التي دعت رئيس الوزراء الى العدول عن القرار لاسيما بعد النجاحات التي حققتها خلية الصقور الاستخبارية اثناء تولي البصري لقيادتها والتي اسهمت بتفكيك خلايا ارهابية واحباط الكثير من العمليات الارهابية والقبض على قيادات لتنظيم داعش.