إقليم كردستان يحتج على فيلم إيراني يخص عمليات التحرير

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، سفين دزيي، إن "الدائرة أبلغت القنصل الإيراني رسمياً باحتجاجنا على الفيلم وإيصال ذلك إلى الجمهورية الإسلامية"، مضيفاً "لدينا علاقات صداقة تاريخية مع طهران ولا يمكن السماح لهذا النوع من تشويه الحقائق".من جهته قال القنصل الإيراني في أربيل، نصر الله رشنودي، إن "الفيلم لا يعكس الموقف الرسمي لبلاده، وأن قاسم سليماني كان يكن احتراماً كبيراً للقادة الكرد".

وأضاف، أن "السلطات الإيرانية تحقق بشأن الفيلم، ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يعرف موقفنا الرافض لهذا الفيلم".

وقبل أيام عرض في إيران فيلماً وثائقياً اسمه "توكل" ومدته تسعة دقائق، عن دور اللواء قاسم سليماني في "حماية" أربيل من "داعش"، وتحدث الفيلم عن "استنجاد" بارزاني بسليماني في اتصال هاتفي لصد خطر التنظيم.