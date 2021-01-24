إسرائيل تعلن فتح سفارة لها في الإمارات رسمياً

وقالت الوزارة، في بيان: "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح البيان: "ستعمل السفارة الإسرائيلية في الإمارات على تعزيز العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع الحكومة الإماراتية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرها".



ويأتي هذا الإعلان بعد قليل من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي، في وقت سابق من الأحد، على إنشاء سفارة للإمارات في تل أبيب.

وهذه التطورات تجري في إطار تطبيق معاهدة السلام التاريخية التي وقعت عليها الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السباق، دونالد ترامب.