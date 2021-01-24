برشلونة يكمل مهمة التشي بنجاح

وسجل أهادف برشلونة في المباراة فرينكي دي يونج في الدقيقة 39، وريكي بويج في الدقيقة 89.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة، قفز بها للمركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد إلتشي عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.