انت الان تتابع خبر برشلونة يكمل مهمة التشي بنجاح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-24 | 18:05
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حقق برشلونة انتصارا ثمينا خارج أرضه، بنتيجة (2-0) خلال مواجهة إلتشي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 20 من الليجا.
وسجل أهادف برشلونة في المباراة فرينكي دي يونج في الدقيقة 39، وريكي بويج في الدقيقة 89.
بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة، قفز بها للمركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد إلتشي عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.
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