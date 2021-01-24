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برشلونة يكمل مهمة التشي بنجاح

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-24 | 18:05

برشلونة يكمل مهمة التشي بنجاح

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حقق برشلونة انتصارا ثمينا خارج أرضه، بنتيجة (2-0) خلال مواجهة إلتشي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 20 من الليجا.
وسجل أهادف برشلونة في المباراة فرينكي دي يونج في الدقيقة 39، وريكي بويج في الدقيقة 89.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة، قفز بها للمركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد إلتشي عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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