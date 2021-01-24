الإصابة تبعد مازن فياض عن صفوف اسود الرافدين

وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرض اللاعب مازن فياض إلى التمزق في العضلة الضامة، وهو بحاجة إلى الراحة لمدة لخمسة أيام، ليتأكد غيابه عن مباراة الكويت الودية.

يذكر ان المباراة ستقام يوم الاربعاء المقبل على ملعب البصرة الدولي.