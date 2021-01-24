انت الان تتابع خبر الإصابة تبعد مازن فياض عن صفوف اسود الرافدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-24 | 15:13
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أبعدت الإصابة لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم مارن فياض عن صفوف المنتخب لمباراة الكويت الودية التي ستقام الاربعاء المقبل على ملعب البصرة الدولي.
وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرض اللاعب مازن فياض إلى التمزق في العضلة الضامة، وهو بحاجة إلى الراحة لمدة لخمسة أيام، ليتأكد غيابه عن مباراة الكويت الودية.
يذكر ان المباراة ستقام يوم الاربعاء المقبل على ملعب البصرة الدولي.
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