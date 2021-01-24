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وقفة احتجاجية في ساحة جامعة كربلاء.. والسبب؟

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بان ساحة الجامعة الرئيسية شهدت وقفة احتجاجية رفضاَ لقرار الوزارة في الكتاب الصادر يوم 1/17.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "ساحة الجامعة الرئيسية شهدت وقفة احتجاجية رفضاَ لقرار الوزارة في الكتاب الصادر يوم 1/17 والذي يجعل الامتحان حضوري والمحاضرة الكترونية وهذا ما يضر بمصلحة الطالب".

واضاف ان "الطلبة اكدوا بان الاحتجاج ضد قرار الوزارة غير المنصف وليس ضد رئيس الجامعة او عميد الكلية".

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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