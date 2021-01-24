انت الان تتابع خبر بريطانيا تمنح المجالس المحلية سلطة فرض عزل عام حتى 17 تموز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الاحد، أن الحكومة البريطانية عززت قوانين العزل المتعلقة بفيروس كورونا ومنحت المجالس المحلية سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 تموز.
وبحسب الصحيفة، فإنه تم إجراء تغيير في القوانين التي تحكم قيود فيروس كورونا، في إطار مراجعة وزير الصحة، مات هانكوك، لتدابير العزل العام الثالث في البلاد، في وقت سابق من هذا الشهر.
وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19، في خامس أعلى معدل في العالم، إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.