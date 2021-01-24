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بريطانيا تمنح المجالس المحلية سلطة فرض عزل عام حتى 17 تموز

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بغداد - ياسين صفوان - قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الاحد، أن الحكومة البريطانية عززت قوانين العزل المتعلقة بفيروس ومنحت المجالس المحلية سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 تموز.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم إجراء تغيير في القوانين التي تحكم قيود فيروس كورونا، في إطار مراجعة وزير الصحة، مات هانكوك، لتدابير العزل العام الثالث في البلاد، في وقت سابق من هذا الشهر.

وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19، في خامس أعلى معدل في العالم، إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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