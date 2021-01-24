بريطانيا تمنح المجالس المحلية سلطة فرض عزل عام حتى 17 تموز

وبحسب الصحيفة، فإنه تم إجراء تغيير في القوانين التي تحكم قيود فيروس كورونا، في إطار مراجعة وزير الصحة، مات هانكوك، لتدابير العزل العام الثالث في البلاد، في وقت سابق من هذا الشهر.

وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19، في خامس أعلى معدل في العالم، إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.