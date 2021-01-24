اوديشو يعفي عن لؤي العاني

اكد المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية في حديث خاص ان مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم ايوب اوديشو قبوله اعتذار اللاعب لؤي العاني بعد ان تخلف عن الفريق.

العاني سيتواجد يوم غد الاحد في تدريبات الفريق بعد حل الخلاف. يذكر ان اللاعب لؤي العاني تعرض لعقوبة الايقاف لـ 4 مباريات بعد سلوكه مع الكاميروني تالا في مباراة فريقه امام النجف ، والتي سافر على اثرها الى المغرب وتخلف عن تدريبات الصقور.