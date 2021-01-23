البرلمان يصوت على انضمام العراق الى اتفاقيتين دوليتين

وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس النواب صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١.

وأضاف أن مجلس النواب صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الي الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق وذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١.

