رصد تجاوزات في خان المحمودية... أقدم الاماكن الأثرية في القضاء

بغداد - ياسين صفوان - يعد خان المحمودية من أقدم الاماكن التراثية والأثرية في قضاء المحمودية. وتسعى هيئة الاثار والتراث العراقية الى متابعة المعالم التراثية من ضمن عملها من أجل الحفاظ عليها ومنع حصول اي تجاوزات فيها. وبناءً على توجيهات رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث الدكتور ليث مجيد حسين، وباشراف مدير عام دائرة التراث الدكتور أياد كاظم داوود، اجرت دائرة التراث كشفاً على خان المحمودية التراثي، منذ ايام قليلة.

واعلن سعد حمزة زغير رئيس قسم التراث في الدائرة: "اننا نسعى الى متابعة كل المواقع التراثية والاهتمام بها والحفاظ عليها واظهارها بالشكل اللائق، ومن ضمنها خان المحمودية الذي يعتبر من أهم المعالم التراثية في القضاء".

مؤكداً أن في خان المحمودية تم تشخيص العديد من التجاوزات والاضرار الحاصلة عليه، وتوثيقها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، ورفع تلك التجاوزات المتمثلة باستغلالها الخاطئ بالمحلات التجارية الواقعة في الجدار الخارجي، وسوء وحداته البنائية، بالاضافة الى التجاوزات الحاصلة على حدود الخان.

واشار زغير إلى أن الدائرة فاتحت دائرة التسجيل العقاري لغرض تثبيت الحدود الرسمية للخان وتثبيت التجاوز عليها، كما تم مفاتحة دائرة بلدية المحمودية والقائمقام لإدامة وتنظيف ورفع التجاوزات، فضلاً عن مفاتحة وزارة المالية لغرض تخصيص المبالغ اللازمة للصيانة والحفاظ على الخان.

حاكم الشمري