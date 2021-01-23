انت الان تتابع خبر عمليات بغداد تدعو 'للتأهب' من استهداف مناطق سكنية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حصلت "الخليج 365" على وثيقة رسمية صادرة عن قيادة عمليات بغداد، تفيد بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر للقوات الامنية وتكثيف اجراءتها لحماية المناطق السكنية.