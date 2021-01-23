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انت الان تتابع خبر عمليات بغداد تدعو 'للتأهب' من استهداف مناطق سكنية في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حصلت "الخليج 365" على وثيقة رسمية صادرة عن قيادة عمليات بغداد، تفيد بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر للقوات الامنية وتكثيف اجراءتها لحماية المناطق السكنية.
تأتي هذه الوثيقة بعد ورود معلومات استخبارية شبه مؤكدة عن عزم التنظيمات الارهابية استهداف مناطق مختلفة في العاصمة، خاصة المكتظة بالسكان بواسطة انتحاريين او عجلات مفخخة.
وشددت القيادة بضرورة اتخاذ القطعات كافة الاجراءات الكفيلة لاجهاض المخططات الارهابية.