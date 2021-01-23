طيران التحالف الدولي يقتل سبعة ارهابيين في ضربتين جويتين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل 7 ارهابيين تابعين لداعش، وتدمير 4 انفاق لداعش بكركوك.



وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "طيران التحالف الدولي نفذ وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ضربتين جويتين الأولى في سلسلة جبال قره جوغ والآخرى ضمن قاطع كركوك".



وأضاف البيان، أن "الضربتين أسفرتا عن قتل 7 عناصر من عصابات داعش وتدمير 4 انفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية".