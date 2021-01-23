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وفاة نزيل مدان بالإرهاب في سجن 'الحوت'... والسبب؟

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم السبت، بوفاة نزيل مدان بالإرهاب لأسباب صحية في سجن الناصرية المركزي "الحوت".

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "النزيل ( ي ع ع )، والبالغ من العمر 23 عاماً توفي اثر تردي حالته الصحية بسبب اصابته بأمراض مزمنة".

واضاف ان "النزيل وهو من سكنة الموصل كان يواجه حكماً بالإعدام لإدانته من قبل القضاء العراقي، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وبين ان "جثة النزيل ستسلم لذويه حال اكتمال الاجراءات القانونية اللازمة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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