وفاة نزيل مدان بالإرهاب في سجن 'الحوت'... والسبب؟

انت الان تتابع خبر وفاة نزيل مدان بالإرهاب في سجن 'الحوت'... والسبب؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم السبت، بوفاة نزيل مدان بالإرهاب لأسباب صحية في سجن الناصرية المركزي "الحوت".
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "النزيل ( ي ع ع )، والبالغ من العمر 23 عاماً توفي اثر تردي حالته الصحية بسبب اصابته بأمراض مزمنة".
واضاف ان "النزيل وهو من سكنة الموصل كان يواجه حكماً بالإعدام لإدانته من قبل القضاء العراقي، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
وبين ان "جثة النزيل ستسلم لذويه حال اكتمال الاجراءات القانونية اللازمة".