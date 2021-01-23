أجمل فتاة في العالم تكشف عن أصولها من هذه الدولة العربية! (صور)

بغداد - ياسين صفوان - قالت عارضة الأزياء يائيل شلبيا، المصنفة "أجمل فتاة في العالم"، إنها يهودية من أصول تونسية.

وتصدرت الشابة البالغة من العمر 19 عاما، قائمة "TC Candler" السنوية كـ"أجمل 100 وجه في العام"، وهي مسابقة اشتهرت عندما فازت بها النجمة الفرنسية، تايلان بلوندو، في سن السادسة.

وقالت يائيل شلبيا: "لقد فوجئت للغاية، لم أكن أعرف حتى أنني كنت أشارك في هذه المسابقة.. إنه أمر مثير وممتع للغاية. لا أعرف لماذا اختاروني، أعتقد أن الجمال فردي للغاية، وكل النساء جميلات".