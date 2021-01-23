أجمل فتاة في العالم تكشف عن أصولها من هذه الدولة العربية! (صور)

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وقالت يائيل شلبيا: "لقد فوجئت للغاية، لم أكن أعرف حتى أنني كنت أشارك في هذه المسابقة.. إنه أمر مثير وممتع للغاية. لا أعرف لماذا اختاروني، أعتقد أن الجمال فردي للغاية، وكل النساء جميلات".
وأضافت: "كان العام الماضي مليئا بالتحديات.. لقد غُمرت بالطلبات الرومانسية منذ أن عزز العنوان شهرتها، على الرغم من أن ردود الفعل لم تكن كلها إيجابية".
وتحدثت الشابة عن عائلتها قائلة: "لدينا عائلة كبيرة في تونس. في المنزل، نأكل الطعام التقليدي وهو المفضل لدي".
وأكدت الشابة الإسرائيلية، التي ظهرت إلى جانب أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، في حملات لفيني موبايل، على أنها تواعد براندون كورف البالغ من العمر 36 عاما، حفيد رجل الأعمال الملياردير سومنر ريدستون.
وبحسب ما ورد، تم ترحيل براندون من إسرائيل في يونيو من العام الماضي لانتهاكه قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا أثناء زيارته ليائيل.