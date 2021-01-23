الفريق ابو رغيف يباشر بمهامه وكيلا للاستخبارات في الداخلية

وقال المصدر للسومرية نيوز انه "تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية السيد عثمان الغانمي باشر بمهام عمله هذا اليوم الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف وكيلا لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012