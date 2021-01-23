الفريق ابو رغيف يباشر بمهامه وكيلا للاستخبارات في الداخلية

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بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمباشرة الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف مهام عمله وكيلا للاستخبارات تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية.
وقال المصدر للسومرية نيوز انه "تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية السيد عثمان الغانمي باشر بمهام عمله هذا اليوم الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف وكيلا لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية".