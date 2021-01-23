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لأول مرة منذ أكثر من شهرين.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.
وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي إنه "تم رصد 20921 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الماضية مقابل 21513 في اليوم السابق ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 11 تشرين الثاني الماضي عندما تم رصد 19815 إصابة، بحسب روسيا اليوم.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين كل أقاليم روسيا الـ 85 وفي مقدمتها سان بطرسبورغ والعاصمة موسكو.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و698273 إصابة مؤكدة منها 68971 وفاة وثلاثة ملايين و109315 حالة شفاء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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