الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية دهم وتفتيش في الانبار

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، ان "قوة من الحشد الشعبي لمحافظة الانبار والجيش نفذت عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في عدة مناطق بمحافظة الانبار".

واضاف البيان ان "العملية شملت تفتيش مناطق (دنهاش وحليجيه والمقالع ومنطقة المشاريع) وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق بحثا عن مطلوبين وفق مذكرات قضائية".