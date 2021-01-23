الداخلية 'لن نقطع الطرق أو نقيد الحريات'

وزارة الداخلية اكدت في تصريحات تابعتها الخليج 365، ان التغييرات في بعض المواقع الأمنية هو انعكاس لتفكير القيادة العامة للقوات المسلحة في كيفية معالجة الخرق الأمني.

واشارت الوزارة الى ان الخطط الأمنية الجديدة ستركز على الجانب الاستخباراتي الذي اثبت فاعليته في إحباط عشرات المحاولات الإجرامية قبل حدوثها وتفكيك العديد من الشبكات الإرهابية.