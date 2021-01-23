انت الان تتابع خبر محمد داود في تشكيلة الاسود والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-23 | 09:26
306 مشاهدة
وذكر المكتب الإعلامي في حديث خاص بان المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس اتصل بادارة نادي النفط لتبليغهم بشكل رسمي حول دعوة اللاعب داود للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.
واضاف المكتب الاعلامي ان كوركيس ابلغهم بان المدرب الصيربي كاتنيتش ابلغه بانه مقتنع تماما بمستوى اللاعب لكن تاخر استداعائه كانت لاسباب اخرى غير فنية واليوم المنتخب بحاجة إلى هذا اللاعب الذي يمثل احد لاعبي المستقبل بالنسبة للعراق.
مختتماً حديثه بأن اللاعب سيغادر الى البصرة للمشاركة في اللقاء الودّي مع الكويت.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا