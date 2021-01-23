تعرّف على حالة الطقس في البلاد لليوم واليومين المقبلين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، حالة الطقس في مختلف مناطق البلاد.

وقالت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن "طقس اليوم السبت في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون صحواً بارداً مع بعض القطع من الغيوم"، مبينة ان "بغداد تسجل 1 درجة مئوية والسليمانية سالب 4 ودهوك سالب واحد".

وأشارت إلى أن "يوم غد الأحد، سيكون الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، صحواً إلى غائم جزئياً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وتابعت أن "طقس الإثنين المقبل، سيكون في المناطق الثلاث صحواً مع بعض الغيوم، وارتفاع قليل في درجات الحرارة".