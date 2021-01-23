العتبة العباسية تطلق مبادرة لمساعدة ذوي ضحايا تفجير ساحة الطيران في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اطلقت العتبة العباسية في محافظة كربلاء مبادرة انسانية لدعم ضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف ساحة الطيران في بغداد وخلف عشرات الضحايا

واعلنت العتبة على مواقعها الرسمية دعوة، تابعتها "الخليج 365" لكل من يعرف ذوي شهداء التفجير الإرهابيّ في ساحة الطيران أو من لديه معلومات عن الضحايا، تزويد العتبة بأسمائهم وأرقام هواتف ذويهم بأسرع وقتٍ، لغرض التواصل معهم وتأدية واجب العزاء ومواساتهم بمصابهم



يذكر ان هجوما ارهابيا نفذه انتحاريان استهدف المدنيين والباعة المتجولين في ساحة التحرير وأودى بحياة 28 قتيلا و88 جريحا في حادثة هي الاولى من نوعها منذ سنوات على استقرار الوضع الامني في العاصمة