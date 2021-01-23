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مقرب منه ينفي اصابة عادل امام بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - نفى مصدر مقرب من الممثل المصري عادل امام، اليوم السبت، شائعات اصابة الاخير بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن المصدر قوله: "لا صحه للشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس "كورونا".

واوضح انه "منذ انتشار فيروس كورونا أصبح يتجنب التجمعات ويميل إلى العزلة، ولا يزوره في منزله إلا أولاده وأحفاده".

وكان عادل إمام غاب عن جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد وصديقه الفنان هادي الجيار، مما تسبب في انتشار شائعات كثيرة حول صحته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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