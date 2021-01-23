مقرب منه ينفي اصابة عادل امام بفيروس كورونا

بغداد - ياسين صفوان - نفى مصدر مقرب من الممثل المصري عادل امام، اليوم السبت، شائعات اصابة الاخير بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن المصدر قوله: "لا صحه للشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس "كورونا".

واوضح انه "منذ انتشار فيروس كورونا أصبح يتجنب التجمعات ويميل إلى العزلة، ولا يزوره في منزله إلا أولاده وأحفاده".

وكان عادل إمام غاب عن جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد وصديقه الفنان هادي الجيار، مما تسبب في انتشار شائعات كثيرة حول صحته.