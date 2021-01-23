الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، بياناً بشأن استهداف مطار بغداد الدولي بثلاثة صواريخ.

وقالت الخلية في البيان ان "ثلاثة صواريخ اطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس".

واضاف البيان أن "صاروخين سقطا خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، مما أدى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".

وتابع: "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".