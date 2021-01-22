تحذير أوروبي من انخفاض فعالية لقاحات كورونا أمام سلالة جنوب إفريقيا

بغداد - ياسين صفوان - نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وزير الصحة مات هانكوك قوله إن البيانات الأولية تشير إلى أن فعالية لقاح كورونا قد تنخفض بـ50 بالمئة أمام سلالة الفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.



وأوضحت الصحيفة أن تصريحات هانكوك جاءت خلال اجتماع عبر الفيديو مع وكلاء سفر هذا الأسبوع.

وقال الوزير خلال الاجتماع إن هناك "دليلا في المجال العام" على أن سلالة جنوب إفريقيا تقلل من فعالية اللقاح بنسبة "حوالي 50 في المائة"، قبل أن يضيف "لكننا لسنا متأكدين من هذه البيانات، لذلك لن أقول هذا علنا".