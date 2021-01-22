انت الان تتابع خبر اعتقال قيادي في 'قاطع بغداد' وثلاثة من مساعديه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باعتقال قيادي في "قاطع بغداد" وثلاثة من مساعديه.

