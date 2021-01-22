انت الان تتابع خبر اعتقال قيادي في 'قاطع بغداد' وثلاثة من مساعديه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باعتقال قيادي في "قاطع بغداد" وثلاثة من مساعديه.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 انه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى بالتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على اداري عام قاطع بغداد وثلاثة من مساعديه".
وأضاف المصدر "جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بمهمة تكليفهم بإعادة هيكلة عمل المفارز الإرهابية والخلايا النائمة علاوة على استقطاب عناصر جديدة لشن الهجمات واستهداف التجمعات في العاصمة بغداد لزعزعة الاستقرار الأمني".